كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء أسبانيا يدلي بصوته في الانتخابات العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الزعيم الاشتراكى الحالى البالغ من العمر 47 عامًا، المحاط بالكاميرات برفقة زوجته، بصوته، فى وقت مبكر من اليوم الاحد، فى مركز ثقافى في إحدى ضواحي العاصمة الأسبانية الغنية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم، إنه يريد أن تسفر الانتخابات العامة المتنازع عليها عن أغلبية برلمانية يمكنها إجراء إصلاحات اجتماعية وسياسية في البلاد.

تتنبأ جميع الاستطلاعات بأن اشتراكيي سانشيز سيتغلبون على الحزب الشعبي المحافظ للحصول على أكبر عدد من الأصوات، لكن "سانشيز" لن تكون قريبة من الأغلبية في مجلس النواب بالبرلمان.