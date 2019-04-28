كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا: "قسد" تطلق النار على المتظاهرين بريف دير الزور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأحد، أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أطلقوا النار على المواطنين في قرية الطيانة بريف دير الزور.

وأضافت الوكالة بـ"خروج مظاهرات في بلدات وقرى البصيرة وماشخ والضمان والنملية وطيب الفال والطيانة، للمطالبة بخروج قوات سوريا الديمقراطية من ريف دير الزور".

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كما ذكرت مصادر للوكالة السورية أن عناصر من قوات "قسد" اعتدت على مدنيين في قرية الحصان التي شهدت مظاهرات على مدى 3 أيام ضد قوات سوريا الديمقراطية.