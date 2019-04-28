كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تحتجز صاحب مطعم تركي المولد بناءً على طلب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتُجز مالك مطعم تركي المولد، يدعى علي سيباهي، في مطار جوارولهوس الدولي في ساو باولو في 5 أبريل، بناءً على طلب الحكومة التركية.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سباهي اعتقل عندما كان عائدا من الولايات المتحدة مع عائلته.

سيباهي، وهو مواطن برازيلي تركي المولد ويعيش في هذا البلد منذ عام 2007، مطلوب من قبل تركيا لعلاقاته المزعومة بحركة جولن.

ذكرت وسائل الإعلام أن رجل الأعمال من المقرر أن يحاكم لترحيله في 3 مايو.

وتحمل الحكومة التركية الحركة المسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو 2016 وتتابع مطاردة ساحرة ضد أنصارها في الداخل والخارج بتهمة تورطهم في الانقلاب والإرهاب، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية، والحركة تنفي تورطها في الانقلاب الفاشل أو في الأعمال الإرهابية.