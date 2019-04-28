كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وآلاف النازحين عقب فيضانات شديدة في إندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، كما فقد 8 آخرين عقب أيام من أمطار غزيرة تحولت إلى فيضانات وانزلاقات أرضية في سومارتا بإندونيسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن السلطات المحلية إن "10 أشخاص على الأقل قتلوا، وفقد 8 آخرين إثر الفيضانات"، وأضافت أن "هناك نحو 12 ألف شخص تم إجلائهم، بينما دٌمرت مئات المباني والجسور والطرق".

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وبحسب مسؤولين محليين، فإن "الحجم الفعلي للأضرار الناتجة عن الفيضان غير معروف بعد".

وقال المتحدث باسم هيئة الكوارث الوطنية سيتوبو بيراو إن "تأثير هذه الكارثة قد يتزايد إذا استمرت الأمطار في الهطول"، مضيفا أن "عدد من الأشخاص أصيبوا أيضا جراء الفيضانات".

يذكر أن فيضانات وانزلاقات للتربة في إندونيسيا وقعت في شهر يناير الماضي، أدت إلى مقتل 70 شخصا على الأقل، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافا على مغادرة بيوتهم.