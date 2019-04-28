كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجمهوري الأيرلندي يعلن مموقفه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجيش الجمهوري الأيرلندي، وهو منظمة شبه عسكرية جديدة، أنه أعاد التركيز وسط انسحاب بريطانيا المطول عن الاتحاد الأوروبي، الذي قسم البلاد على أسس سياسية.

وقال أحد أعضاء المنظمة لصحيفة "ذا صن": "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أجبر الجيش الجمهوري الأيرلندي على إعادة التركيز وشدد على كيفية بقاء أيرلندا مقسمة. سيكون من التقصير أن لا نستغل الفرصة".

وتعهد المندوب بمواصلة القتال من أجل قضية أيرلندا الموحدة حتى إنهاء السيطرة البريطانية على أيرلندا الشمالية، قائلًا: "نحن نقبل تمامًا أننا لا نستطيع هزيمة البريطانيين عسكريًا، أو حتى طردهم من أيرلندا، لكننا سنواصل القتال طالما بقوا هنا".

وأضاف: "الهجمات رمزية. إنها دعاية. طالما أن لديك البريطانيين في أيرلندا وتظل البلاد مقسمة، فسيكون هناك الجيش الجمهوري الأيرلندي".