كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيف شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجمات سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت السلطات السريلانكية شخصين مشتبه بهما في تنفيذ الهجمات، التي شهدتها البلاد، الشهر الجاري وراح ضحيتها المئات.

أعلنت الشرطة السريلانكية، اليوم الأحد 28 أبريل، اعتقال شخصين هما المشتبه بهما الأساسيين في تنفيذ الهجمات القاتلة، التي ضربت البلاد، الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وبحسب موقع "أدا ديرنا" السريلانكي، الذي نقل عن الشرطة، فإنه تم تحديد هوية المشتبه بهم، واعتقالهما بالقرب من بلدة ناوابيتيا وسط سريلانكا".

وأوضحت الشرطة أن الشخصين تم تسليمهما إلى قسم التحقيق الجنائي.

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نقلت وكالة (رويترز) عن وكالة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) أمس السبت، أن ثلاثة من أعضاء التنظيم اشتبكوا مع الشرطة السريلانكية لعدة ساعات قبل أن يفجروا أحزمتهم الناسفة بمدينة كالموناي الساحلية في وقت متأخر الجمعة.

واندلع تبادل إطلاق النار بين القوات ومتشددينمشتبه بهم مساء أمس الجمعة (26 أبريل) بسينتاماروتو في أمبارا، إلى الجنوب من بلدة باتيكالوا التي شهدت أحد الانفجارات التي وقعت يوم الأحد في ثلاث كنائس وأربعة فنادق فاخرة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ثلاثة انتحاريين مشتبه بهم كانوا من بين القتلى بعد تبادل إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش سميث أتاباتو في بيان إن المسلحين يشتبه في أنهم أعضاء في جماعة التوحيد الوطنية التي تشير أصابع الاتهام إليها في هجمات عيد القيامة يوم الأحد الماضي.