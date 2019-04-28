كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهاجم وسائل الإعلام: "أخبارها كاذبة وعدوة الشعب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص دونالد ترامب، السبت، جزءا كبيرا من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لمهاجمة وسائل الإعلام، بعيدا عن واشنطن، حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحافيين والمراسلين، الذي قاطعه الرئيس معتبرا أنه حدث "ممل".

واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا العشاء كما فعل في 2017 و2018.

واتهم ترامب في كلمة ألقاها في هذا التجمع بعض وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" ووصفها بأنها "عدوة الشعب". وقال "إنهم يزيفون". وتابع "أقول لكم، هل تعرفون ما هو السيئ في الأمر؟ تقييمهم هو السيئ لأن الناس لا يصدقونهم".

أخبار كاذبة

وفي واشنطن، قال أوليفر نوكس، رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض، إنه لا يريد التحدث عن ترمب، لكنه دعا إلى رفض خطابه. وقال إن عبارتي "أخبار كاذبة وأعداء الشعب ليست شعارات أو أسماء حيوانات. يجب علينا أن نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال والنساء الذين يجعلون بعملهم الشاق محاسبة الأقوياء ممكنة".

وكان تقليد إقامة هذا العشاء بدأ في 1921. ومنذ 1980، حضر كل الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء العشاء، باستثناء الرئيس رونالد ريغن في 1981، لأنه كان يتعافى من اعتداء أصيب فيه بجروح بالغة.

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وفي عشاء العام 2011، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، ترمب الذي كان بين المدعوين بانتقادات حادة.

وهذه السنة وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحفيين. فقد اختارت الجمعية مؤرخا هو رون شيرناو ليتحدث خلاله.

وترافق هجمات ترامب على الصحافيين مع الغياب شبه الكامل للقاء الصحافي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

ومنذ أكثر من أربعين يوما لم تحضر ساندرز إلى قاعة الصحافة الشهيرة لترد على أسئلة الصحفيين.

وهذه السنة، لم تحضر ساندرز عشاء الجمعية، خلافا لما حدث العام الماضي، بينما تلقى فريق ترامب بأكمله توجيهات برفض دعوة جمعية مراسلي البيت الأبيض.