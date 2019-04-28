كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تصف ترامب بـ"الأعمى ونتنياهو بـ"كلب صيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على الاعتذار، بعد موجة من الهجوم العنيف، إثر وصفها "ترامب بالأعمى ونتنياهو بكلب الصيد".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نشر كاريكاتير، واجه حملة انتقادات واسعة، خاصة بعدما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"كلب الصيد"، فيما ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكأنه شخص أعمى يقوده، نتنياهو "الكلب".

وواجه الكاريكاتير بانتقادات واسعة، خاصة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والتي وصفت الكاريكاتير بأنه "معادي للسامية"، خاصة وأن ترامب كان يرتدي في الكاريكاتير القلنسوة اليهودية الشهيرة، فيما كان "كلب الصيد" نتنياهو محاطا بطوق على شكل "نجمة داوود" الشهيرة الموجودة في علم إسرائيل.

وأصدرت بدورها صحيفة "نيويورك تايمز" اعتذارا رسميا، عن نشرها هذا الكاريكاتير، وأعلنت "حذفه بصورة نهائية".

Advertisements

وأكدت الصحيفة الأمريكية في بيانها، أن هذا الرسم الكاريكاتيري، كان خطأ ولن يتكرر، مضيفة "كان هناك خطأ في إقرار نشر تلك المادة، بالرسم كان عدائيا بصورة كبيرة".

كما عزت الصحيفة الأمريكية الأمر إلى أنه كان مقدما من خدمة خارجية تابعة لـ"نيويورك تايمز"، والتي قررت حذفه في وقت لاحق أيضا.

وكان نتنياهو، قد أعلن أنه قرر إطلاق اسم ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان المحتلة.

وقال في فيديو بصحبة زوجته، سارة نتنياهو: "سأطلق اسم الرئيس الأمريكي ترامب على قرية أو مدينة في هضبة الجولان، امتنانا له على اعترافه بسيادتنا الأبدية عليها".