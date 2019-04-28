كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خرق حوثي في الحديدة.. وغارات للتحالف في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن إن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران هاجمت مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار.

وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات دارت خلال ساعات الليل بين قوات ألوية العمالقة ومليشيات الحوثي شمالي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، عقب هجوم للمتمردين على مواقع متفرقة لقوات العمالقة المتمركزة شمال شرق مديرية حيس.

واستخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القذائف الصاروخية.

وأفادت مصادر ميدانية بإصابة قيادي ميداني حوثي في انفجار لغم من مخلفات الحوثيين. وقالت المصادر ان لغما أرضيا انفجر بمركبة القيادي الميداني فضل الجعاشي مما ادى إلى بتر قدمه وإصابة مرافقيه بإصابات متفاوتة.

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غارات للتحالف في الضالع

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في الضالع جنوب اليمن ذكر أن مقاتلات التحالف العربي قصفت تعزيزات لميليشيات الحوثي في ذمار كانت في طريقها إلى محافظة الضالع، حيث تدور معارك بين القوات المشتركة والحوثيين في عدة جبهات منذ عدة أيام.

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت خمس غارات أوقعت عدد من القتلى و الجرحى ودمرت عدداً من الأسلحة والآليات العسكرية المتنوعة التابعة للحوثيين في منطقة قاع الحقل بمديرية ضوران - آنس غربي مدينة ذمار كانت في طريقها إلى محافظة الضالع جنوب البلاد. وتضم التعزيزات عربات محملة بالمقاتلين و قطع عسكرية .