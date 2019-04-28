كأس “الكاف”.. نهضة بركان في مباراة تاريخية بتونس ومدرب صفاقس يتوعد بحسم المواجهة في لقاء الذهاب

تتجه الأنظار، عشية اليوم الأحد، لملعب الطيب المهيري، بمدينة صفاقس التونسية، والذي سيحتضن نزال صفاقس التونسي بالنهضة البركانية المغربي، أمل الكرة المغربية وممثلها الوحيد في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك خلال المبارة التي ستجمع بينهما برسم ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

الفريق البرتقالي، سيدخل هذا النزال بنية تحقيق نتيجة إيجابية، ولما لا الوصول لشباك الفريق التونسي، حتى تسهل عليه مهمة العودة في المغرب، متسلحا برغبة لاعبيه الكبيرة في المنافسة بقوة على لقب البطولة القارية، بالإضافة إلى حضور أبرز لاعبيه ونجومه الأساسيين.

ولن يكون الفريق التونسي، وجماهيره الغفيرة، التي من المرتقب أن تملأ جنبات الملعب، أبرز الحواجز أمام ممثل الكرة المغربية، بل إن منير الجعواني، مدرب الفريق، سيدخل هذه المواجهة متأثرا بغياب إثنان من أبرز عناصره الأساسية والمؤثرة، الأمر يتعلق بكل من العميد محمد عزيز، ضابط إيقاع الدفاع وصاحب الرأسيات الحاسمة، والمحترف البوركينابي، آلان تراوري، الهداف وصاحب القدفات الصارخية.

وسيكون على ربان الفريق البرتقالي، تجاوز هذا النقص النوعي في تشكيلة الفريق والبحث عن الوصفة المناسبة من أجل الوقوف ندا للند أمام فريق تونسي متمرس، وسبق له أن حمل هذه الكأس القارية في 3 مناسبات.

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ويعول بركان، على تماسكه الدفاعي، وخبرة عناصره المخضرمة، بالإضافة إلى تألق مهاجميه، أبرزهم لابا كودجو، وأمين الكاس، بالإضافة إلى حمادة العشير.

منير الجعواني، أقر، في النجدة الصحفية التي سبقت هذه المباراة، أمس السبت، بصعوبة هذه المواجهة، أمام فريق تونسي قوي ومتمرس، لكنه شدد على ثقة كل مكونات الفريق وعزمها على تقديم مباراة كبيرة في تونس، قبل لقاء العودة، في عاصمة البرتقال.

من جانبه، قال رود كرول، مدرب الفريق التونسي، إن هدفه الأساسي، هو الفوز بأكبر حصة ممكنة، حتى تجعله يحسم هذه المواجهة من لقاء الذهاب، ويخوض مباراة العودة بأريحية أكبر.

وستنطلق هذه المباراة على الساعة الخامسة عصرا، وستنقل مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1.