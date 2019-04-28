نجم عالمي صنف كأكثر الرجال جاذبية يقيم حفل زفافه في مراكش على مدى 3 أيام – صور

اختار النجم البريطاني العالمي، إدريس إلبا، الاحتفال بزفافه من عارضة الأزياء الكندية، “سابرينا”، في مدينة مراكش، وبدأ الاحتفال بالزفاف، أول أمس الجمعة، ولايزال مستمرا على مدى 3 أيام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا من حفل زفاف إدريس إلبا، و”سابرينا”، الذي أقيم في فندق قصر “شار باغ ” وسط حضور عائلتيهما وأصدقائهما.

وأفادت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية أن إلبا، ارتدى خلال مراسم الليلة الأولى من الزفاف بدلة من تصميم المصمم العالمي “أزولود بواتينج”، بينما ارتدت “سابرينا” فستان زفاف أبيض من تصميم “فيرا وانج”.

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وتقدم إدريس لخطبة “سابرينا”، في شهر فبراير الماضي، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتزوج فيها، النجم البريطاني.

يذكر أن إدريس إلبا صنف، السنة الماضية، كأكثر الرجال جاذبية في العالم من طرف مجلة “بيبل” العالمية.