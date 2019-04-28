نجمة عالمية تقتحم مجال السياسة في أمريكا

كشفت الممثلة الأمريكية “سكارليت جوهانسون”، أخيرا، نيتها في ولوج عالم السياسة، والترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، مستقبلا.

وأوضحت النجمة العالمية أنها تنوي الانخراط في السياسة الداخلية لبلدها في القريب العاجل، على أن يكون ترشحها لمنصب رئيس الولايات المتحدة، على المدى الطويل.

وقالت “جوهانسون” في الندوة الخاصة بإطلاق فيلمها الجديد “Avengers: Endgame”:”أعتقد أن أفضل طريقة لإحداث التغيير هي في السياسة الداخلية. ربما في المستقبل سأشعر بهذا الدافع (الترشح بمنصب الرئاسة)، إلا أنني لم أشعر به حتى اللحظة”.

يذكر أن عددا من الفنانين عبر العالم يتجهزون نحو السياسة، آخرهم الكوميدي الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي”، الذي أصبح، أخيرا، رئيسا لبلاده.