“الشعيبية” تقيم حفل زفافها الثاني بحضور أصدقائها..فرحة ودموع فوق العمارية- صور

أقامت الممثلة، دنيا بوطازوت، مساء أمس السبت، حفل زفافها الثاني من رجل أعمال بعيد عن المجال الفني.

وعرف حفل زفاف بوطازوت، الذي احتضنته إحدى قاعات مدينة سلا، حضور مجموعة من أصدقائها المشاهير، من بينهم حسن ميكيات، ومحمد الغاوي، ومحمد كاما، ومحمد الريفي، وآخرون.

وارتبطت بوطازوت برجل أعمال مغربي مستثمر في المجال السياحي في البرتغال.

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وانتشرت، على صفحات فايسبوكية، صور من حفل زفاف “الشعيبية”، التي لم تستطع كبح دموعها، وهي فوق العمارية.

وسبق أن عاشت بوطازوت تجربة الزواج مع وديع برادة، قبل أن ينفصلا عن بعضهما بعد سنة واحدة فقط من الارتباط.