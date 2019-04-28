قبل مباراة صفاقس وبركان.. مواجهات مع الأمن واعتقالات بالمدينة التونسية

عاشت مدينة صفاقس التونسية، عشية أمس السبت، أحداث عنف ومواجهات بين الجماهير وقوات الأمن، وذلك مباشرة بعد المباراة التي جمعت الفريق، فرع كرة الطائرة، بالترجي التونسي، ما أدى إلى فوضى في المدينة، وذلك قبل ساعات قليلة من لقاء االفريق التونسي، فرع كرة القدم، بالنهضة البركانية، برسم ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”.

وحسب تقارير صحفية تونسية، مساء أمس السبت، فإن “اعتداء عدد من رجال الأمن غير المبرر على جماهير النادي، رئيسه ومكتبه الكسير، أدى إلى نشوب حالة احتقان، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه”.

وأكد سامي بوصرصار، الكاتب العام للنادي الصفاقسي، في تصريح لإذاعة ” شمس” إن ” كل من رئيس النادي منصف خماخم وأمين المال ورئيس فرع الكرة الطائرة تعرضوا اليوم لاعتداء بالعنف من طرف أعوان الأمن إثر نهاية مقابلة الدور نصف النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة التي دارت اليوم في قاعة رائد البجاوي في صفاقس وانتهت بفوز الترجي بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 “.

وأضاف بوصرصار، في المناسبة نفسها، أن ” الهيئة المديرة ستجتمع لاتخاذ قررات صارمة إثر ما حصل، كما طالب بوصرصار رئيس الحكومة ووزيرة الشباب والرياضة بالتدخل وفتح تحقيق في الحادث”.