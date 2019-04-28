اعتداءات سريلانكا.. توقيف أزيد من 100 مشتبه به والبحث لا يزال مستمرا

ذكرت الشرطة السريلانكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 100 مشتبه به منذ انفجارات الأحد الماضي التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 500 آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، روان جونسيكارا، اليوم الأحد، إن الشرطة اعتقلت 20 مشتبها بهم خلال عمليات بحث على مدار الـ24 ساعة الماضية، ولا تزال العمليات جارية للبحث عن المزيد.

وأعادت الشرطة فرض حظر التجول لليوم السابع على التوالي، مع استمرار العثور على مزيد من المتفجرات المتروكة.