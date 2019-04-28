محاكمة مغربي ارتكب أكثر من 15 عملية سرقة وسطو في وقت متقارب!

اعتقلت المصالح الأمنية الفرنسية، مؤخرا، مغربيا متورط في عمليات سرقة في المنطقة الحدودية.

الشاب البالغ من العمر 27 سنة، اعتقل 16 أبريل الجاري ويرتقب أن يحاكم 20 ماي المقبل، لتورطه في عدة عمليات سرقة بلغت 15 عملية.

وتم اعتقل “أنور.ي”، بعد عملية سرقة سيارة من نوع “أودي”، حيث أسفرت عملية التتبع أنه مرتكب عمليات السرقة والسطو في عدد من الجهات، وحير معه عناصر الدرك الملكي والشرطة اللتان عملتا معا لفك لغز السرقات.

وتم وضع الشاب المغرب في الحجز أولاً ، ثم في الحبس الاحتياطي داخل مبنى محكمة ناربون يوم الثلاثاء، 23 أبريل ، حيث كانت ستتم محاكمته في نفس اليوم، لكنه طلب حقه في تأخير الملف قصد إعداد دفاعه.

