إنييستا يهنئ برشلونة بلقب الليغا الثاني على التوالي

أرسل أندريس إنييستا، قائد فريق فيسل كوبي الياباني وبرشلونة سابقا، رسالة تهنئه لزملائه السابقين عقب حفاظهم على لقب الليجا للعام الثاني على التوالي والـ26 في تاريخ النادي، بالفوز على ليفانتي (1-0) السبت على ملعب (الكامب نو) ضمن الجولة الـ35.

وأشار إنييستا خلال مقطع فيديو منشور عبر حساب الليغا “أهلا، أهنئكم جميعا من اليابان بلقب الليجا الجديد، إنه لقب آخر، لقب رائع. أهنئ جميع اللاعبين، والطاقم الفني والإدارة والجماهير وجميع المنتمين للبرسا”.

وأضاف “أنتم تقدمون موسما رائعا توجتموه بلقب الليجا. أمامكم تحديات أخرى أمامكم. أهنئكم على أول هذه الألقاب. لقد استحققتموه”.

بينما نشر خابيير تيباس، رئيس رابطة الليجا عبر حسابه على شبكة (تويتر) بعض الرسائل بالكتالونية والإسبانية لتهنئة البلاوغرانا.

وأشار تيباس في رسالته “لقد كنتم الفريق الأكثر حفاظا على الأداء، والأكثر قتالا، والأكثر تصميما. لقد قدمتم أداء مذهلا. ولهذا فأنتم أبطال الليغا، البطولة التي تلهم الجميع حول العالم. مبروك لبرشلونة