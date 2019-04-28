بمشاركة 36 مليون ناخب.. بدء عملية التصويت في الانتخابات التشريعية الإسبانية السابقة لأوانها

بدأت، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في إسبانيا، حيث سيتوجه 8ر36 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء غرفتي البرلمان.

وهذا هو الاقتراع الرابع عشر منذ الانتقال الديمقراطي في إسبانيا، والثالث من نوعه في أقل من أربع سنوات بعد انتخابات دجنبر 2015 ويونيو 2016. وتم تخصيص 23 ألف و196 مكتبا للتصويت قي ثمانية آلاف و131 بلدية.

وتمت الدعوة إلى هذه الانتخابات السابقة لأوانها، في فبراير الماضي، من قبل رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بعدما فشل في الحصول على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي 2019 .

وترجح استطلاعات الرأي فوز الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، لكن دون الحصول على أغلبية مطلقة.