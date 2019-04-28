مانشستر يونايتد يستسلم أمام رحيل بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي استسلم بخصوص رحيل نجمه الفرنسي، بول بوغبا، إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إدارة الشياطين الحمر باتت تتعامل على أن بوغبا سيترك الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن الإدارة لا تتمسك سوى بالحصول على 120 مليون إسترليني من ريال مدريد، وهذه هي النقطة الشائكة الوحيدة في الصفقة.

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وأوضحت أن مانشستر يونايتد، منفتح أيضًا على التخلي عن خدمات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لصالح يوفنتوس أو إنتر ميلان.

وتستهدف إدارة الشياطين الحمر أن تجمع ما يقرب من 200 مليون إسترليني من بيع بوغبا ولوكاكو، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في الميركاتو الصيفي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن علاقة بوفبا بمدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير باتت متوترة، وأنه يرغب في الانتقال لريال مدريد، بينما سقط لوكاكو من حسابات المدير الفني للموسم المقبل، لصالح المهاجم الأساسي ماركوس راشفورد.