القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" اليوم، الأحد، وفاة امرأة (65 عاما) من سكان مدينة اللد، والتي نُقلت إليه بحالة حرجة، أول من أمس الجمعة، بعد أن فشلت محاولات إنعاشها وإنقاذ حياتها.
واعتقلت الشرطة نجل الضحية بعد وقت قصير من الاعتداء عليها في بيتها، أول من أمس، بشبهة الاعتداء عليها وضربها.
ونقلت الطواقم الطبية المرأة من منزلها للمستشفى، حيث بقيت فيه إلى أن أعلنت وفاتها اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة امرأة من اللد تعرضت لاعتداء من قبل ابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.