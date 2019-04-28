وفاة امرأة من اللد تعرضت لاعتداء من قبل ابنها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الأطباء في مستشفى "أساف هروفيه" اليوم، الأحد، وفاة امرأة (65 عاما) من سكان مدينة اللد، والتي نُقلت إليه بحالة حرجة، أول من أمس الجمعة، بعد أن فشلت محاولات إنعاشها وإنقاذ حياتها.

واعتقلت الشرطة نجل الضحية بعد وقت قصير من الاعتداء عليها في بيتها، أول من أمس، بشبهة الاعتداء عليها وضربها.

ونقلت الطواقم الطبية المرأة من منزلها للمستشفى، حيث بقيت فيه إلى أن أعلنت وفاتها اليوم.