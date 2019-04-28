انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذيرات من "تفخيخ" جنوب اليمن بإنشاء كيانات مسلحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:33 مساءً - حذر "الائتلاف الوطني الجنوبي" في اليمن، أمس السبت، من إنشاء كيانات وتشكيلات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة، ولا تتبع هيكلتها القيادية، واعتبر ذلك "تفخيخاً للجنوب".

وقال الائتلاف في ختام أعمال مؤتمره الأول بمدينة عدن جنوبي اليمن: "إن صبغ تلك التشكيلات بطابع قبلي ومناطقي لا يخدم مستقبل الجنوب ولا استقراره"، في إشارة إلى التشكيلات العسكرية التي تُنشئها الإمارات في جنوب اليمن.

وأشار الائتلاف إلى أن نتائج مؤتمر الحوار الوطني "مثلت حلاً معقولاً لقضايا الوطن، ومن بينها القضية الجنوبية".

وعقد مؤتمر الائتلاف الجنوبي وسط توتر أمني في مدينة عدن، بعد فشل محاولة قوات أمنية موالية للإمارات منع انعقاده، إثر فشل عقده في القاهرة، عقب منعه من قبل السلطات المصرية بطلب من الإمارات.

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وقال الإئتلاف إنه ينفتح على كل المكونات والقوى الجنوبية بعيداً عن دعاوى الاحتكار والاستئثار، كما يرفض شعارات التخوين والتطرف.

وأضاف الائتلاف: "إن الجنوب عانى من التشطير وكذلك إبان مشروع الوحدة الاندماجية"، وقال إن الفترتين شهدتا مساوئ لا يمكن إسقاطها على شعب يبحث عن الحرية وهذا يتطلب، بحسب البيان الصحفي للائتلاف، بناء نظام سياسي "بعيد عن الشعارات وترويج الأوهام"، في إشارة إلى محاولة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تصدر المشهود جنوب اليمن.

ودفع نجاح إقامة المؤتمر إلى استقالة نائب مدير شرطة عدن العقيد أبو مشعل الكازمي الموالي للإمارات.

وجاءت استقالة الكازمي عقب عدم تمكنه من منع ما أسماه "ائتلاف الإخوان المدعوم من حزب الإصلاح" من عقد المؤتمر، وذلك بعدما أصدر وزير الداخلية أحمد الميسري توجيهات بعدم عرقلة انعقاد المؤتمر في عدن.