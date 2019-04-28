انت الان تتابع تفاصيل خبر سوريا.. مقتل 5 مدنيين في غارة على منطقة "خفض التصعيد" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:33 مساءً - قتل 5 مدنيين، جراء غارة جوية استهدفت، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، "منطقة خفض التوتر" في إدلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أن مقاتلة (لم تحدد هويتها) نفذت غارة على بلدة "قلعة المضيق"، وقرية "الهواش" في الريف الغربي لمدينة حماة، الواقعتان ضمن منطقة خفض التوتر بإدلب.

وأوضحت مصادر من "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني)، أن الغارة على بلدة قلعة المضيق أسفرت عن مقتل 5 مدنيين بينهم امرأتان.

وتعليقًا على الغارة، أفاد موقع رصد حركة الطيران، التابع للمعارضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن "مقاتلة روسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية".

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وسقط في الأيام السبع الأخيرة في الغارات على مواقع سكنية في محافظتي إدلب وحماة 17 قتيلًا.

وتشكل محافظة إدلب مع ريفي حماة الشمالي، وحلب الغربي، وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران بالعاصمة الكازاخية.

وفي سبتمبر 2018، أبرمت تركيا وروسيا، اتفاق "سوتشي" من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر من العام نفسه.

ومنذ بداية 2019، كثفت قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية له، من هجماتها على منطقة خفض التصعيد.