انت الان تتابع تفاصيل خبر صحيفة أمريكية تعتذر عن كاريكاتور أظهر نتنياهو كـ"كلب يجُر ترامب" والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 28 أبريل 2019 12:33 مساءً - اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس السبت، عن نشرها رسماً كاريكاتورياً، يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بصورة كلب يجُرُّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويظهر نتنياهو في الرسم الذي نشرته الصحيفة بطبعتها الدولية، على هيئة كلب ألماني يرتدي طوقاً عليه نجمة داود، في حين يقوده ترامب، وهو يرتدي نظارة سوداء، في إشارة إلى أنه يعتمد على توجيهه له، لكونه ضريراً، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.
جاء ذلك في بيان نشرته الصحيفة، إثر تعرضها لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتور، الذي نشرته في عددها الصادر الخميس.
وقالت "التايمز" في تغريدة لها نشرتها على حسابها بـ"تويتر"، إن الرسم الكاريكاتوري "تضمَّن معاداة للسامية".
وأضافت: إن الصورة "مسيئة، وكان من الخطأ نشرها".
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