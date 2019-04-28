شكرا لقرائتكم خبر عن العياشي يشيد بالتنسيق بين القنصلية اليمنية والمديرية العامة للسجون بمكة والان مع التفاصيل
بحث القنصل العام لبلادنا عميد السلك القنصلي بمدينة جدة السعودية السفير علي العياشي، اليوم ، مع مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش ، آلية التنسيق والتعاون بين القنصلية والمديرية العامة للسجون بالمنطقة.
واطلع السفير العياشي ،على أوضاع النزلاء والموقوفين اليمنيين وطبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها المديرية في مراكز التوقيف والإصلاحيات العامة..مشيداً بالتنسيق والتعاون الدائم بين القنصلية والمديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة.
من جانبه أشاد مدير سجون منطقة مكة المكرمة بمستوى المتابعة والتنسيق الذي تقوم به القنصلية العامة للجمهورية اليمنية بجدة من خلال متابعة قضايا وشئون الرعايا اليمنيين..معبراً عن إستعداد المديرية لتقديم كافة التسهيلات الممكنة في إطار الأنظمة ذات الصلة النافذة في المملكة العربية السعودية.
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