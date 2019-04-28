شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة حوثية جديدة تودي بحياة أسرة كاملة في تعز والان مع التفاصيل
أستشهدت أسرة مكونة من أمٍّ وخمسة من أطفالها، اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك بقصف صاروخي شنته على أحد المنازل غربي مدينة تعز.
وقال مصدر محلي إن ميليشيات الحوثي المتمركزة في البرح أطلقت، صباح اليوم، صاروخ كاتيوشا على قرية مشرفة بين مديريتي المعافر وجبل حبشي.
وطبقا للمصدر، سقط الصاروخ على منزل عبدالله المرادي بقرية مشرفة، وأدى إلى مقتل زوجته وخمسة من أبنائه، بالإضافة إلى تدمير المنزل بشكل كامل.
وتتعمد ميليشيات الحوثي استهداف المدنيين في ضواحي تعز من خلال القصف المدفعي أو بالقنص المستمر من مواقعها المحيطة بالمدينة، متسببة في جرائم دموية بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال والنساء وسط صمت المنظمات الدولية والأممية.
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