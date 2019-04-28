شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تجهيز الحدائق العامة بالقاهرة إستعداداً للإحتفال بشم النسيم والان مع التفاصيل

أصدر محافظ العاصمة المصرية القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، تعليمات صارمة بتجهيز وإعداد حدائق القاهرة المختلفة لاستقبال مواطني القاهرة وزائريها من المحافظات المختلفة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم .

وشدد على رفع كفاءة الحدائق والتأكد من صلاحية العاب الأطفال وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين .. لافتاً إلى إهتمام المحافظة بالتوسع في نشر الخضرة بالعاصمة من خلال العمل على زيادة المسطحات الخضراء وإنشاء حدائق جديدة وزراعة الأشجار على جانبي المحاور والشوارع الرئيسية وبالجزر الوسطى مما يساهم في الارتقاء بشكل العاصمة .

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وأكد المحافظ عبدالعال، أن أمن المواطن القاهري يكون في المرتبه الأولى .. موجهاً بضرورة تفتيش الحقائب قبل دخول الحدائق أي ان كانت حفاظا علي أرواح المواطنين والتنسيق مع جميع أقسام الشرطة لدعم هذه الحدائق بقوات من الشرطة خلال أيام الاحتفالات حفاظا علي الأمن والانضباط مع توزيع أكياس بلاستيك للمواطنين لإلقاء القمامه بها حفظا علي نظافة الحدائق .

بدوره قال رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة اللواء محمد سلطان، أنه تم العمل منذ فترة إعداد 30 حديقة بإجمالي 840 فدانا وتجهيزها بالكامل لاستقبال الزوار اعتباراً من الثامنة صباحاً حتى الحادية عشر مساء مع إعداد الألاف من أكياس القمامة لتوزيعهم على الزائرين بالحدائق لاستخدامها في جمع مخلفاتهم ، وعمل صيانة كاملة لجميع دورات المياه بالحدائق ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف بتواجد سيارات إسعاف داخل الحدائق الكبرى وبالقرب منها لمواجهة أي طارئ كذلك التنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق بالتواجد حفاظاً على الأمن والانضباط وصيانه أعمدة الانارة ودورات المياه .

وبهذا الشأن، إستعدت الحديقة الدولية بشكل خاص لاستقبال الزائرين خلال شم النسيم بإضافة 20 دورة مياه داخل الحديقة لخدمة روادها كذلك رفع كفاءة وتطوير أجنحة الحديقه بالكامل خاصة الأماكن والتي قامت السفارات بأعمال التطوير بمعرفتهم كما سيتم تقديم عروض فنيه من خلال فرق الفنون الشعبية والساحر والسيرك علي خشبة المسرح الفرعوني الجديد الذي تم انشاءه مؤخرا.