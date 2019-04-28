شكرا لقرائتكم خبر عن شطارة : الحوثي يتسلم المواقع في الشمال بخيانات وليس بإنتصارات والان مع التفاصيل
قال القيادي في المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تتسلم المواقع في المحافظات الشمالية بخيانات المشائخ والوجهاء، وليس بتحقيق الإنتصارات .
وذكر شطارة في تغريدة له بتويتر، "لو فتح الجنوبيين اربع جبهات فقط هي الحديدة والضالع ويافع وصعدة، وبغطاء جوي من التحالف ، سينتهي الحوثيين خلال أسابيع" .. مؤكداً أن الحوثي فشل أمام الجنوبيين في تلك الجبهات .
وقال "الحوثي يتسلم المواقع في الشمال بخيانات وليس بانتصارات" .. مضيفاً "بالفعل الحوثي سينتحر اذا جروه إلى الجنوب" .
وسقطت معظم المناطق في المحافظات الشمالية، كان أخرها جبهة العود الرابطة بين محافظتي الضالع وإب، بسبب خيانات المشائخ والوجهاء الذين إتفقوا مع الميليشيات الإنقلابية ضد الشرعية .
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