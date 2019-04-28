شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: البشير يرفض فكرة انه 'مخلوع' والان مع التفاصيل
قالت صحيفة "الراكوبة" السودانية، نقلاً عن مصادر مطلعة إن "البشير انتابته حالة نفسية سيئة وبكى في معتقله بسجن كوبر بالعاصمة الخرطوم عقب سماعه لأول مرة أحد السجناء يناديه، بالرئيس المخلوع".
وأضافت المصادر أن "ما يتسرب من أخبار عما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسريبها ليس الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين".
وأشارت المصادر إلى أن البشير، يرفض قبول هذه الحقيقة رفضاً باتآ، ما تسبب في بإصابته بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحي. وتابعت المصادر أن "أكثر ما أوجع البشير وآلمه، الزج به في قسم المعتقلين السياسيين الذي يخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: البشير يرفض فكرة انه 'مخلوع' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.