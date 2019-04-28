صحيفة: البشير يرفض فكرة انه 'مخلوع'

قالت صحيفة "الراكوبة" السودانية، نقلاً عن مصادر مطلعة إن "البشير انتابته حالة نفسية سيئة وبكى في معتقله بسجن كوبر بالعاصمة الخرطوم عقب سماعه لأول مرة أحد السجناء يناديه، بالرئيس المخلوع".

وأضافت المصادر أن "ما يتسرب من أخبار عما يجري داخل سجن كوبر حول البشير، وبعض رموز النظام المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسريبها ليس الضباط أو العاملين في السجن، بل أهالي وأقارب المعتقلين".

وأشارت المصادر إلى أن البشير، يرفض قبول هذه الحقيقة رفضاً باتآ، ما تسبب في بإصابته بحالة من الوجوم والذهول، أثرت على وضعه الصحي. وتابعت المصادر أن "أكثر ما أوجع البشير وآلمه، الزج به في قسم المعتقلين السياسيين الذي يخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه".