شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. عطية يناقش الترتيبات الخاصة بتسهيل إجراءات المعتمرين والان مع التفاصيل

ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، اليوم، مع إدارة منفذ الوديعة الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات المعتمرين اليمنيين لموسم رمضان المُقبل. اللقاء الذي ضم مدير عام ميناء الوديعة مطلق الصيعري ومسئولي الجوازات والأمن العاملين بالمنفذ ناقش أيضا إشكالية تأخر الجوازات، وسرعة إصدارها فيها من خلال التأكيد على مصلحة الهجرة والجوازات لسرعة إيجادها في فروع المصلحة بالمحافظات.

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