شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : محافظ تعز يواجه تمرداً والإصلاح يحاول الإستئثار بالقرار العسكري والأمني والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الشرق الأوسط، في عددها اليوم، أن محافظ تعز، نبيل شمسان، إستقر في العاصمة المؤقتة عدن، بعد معلومات بإنه يواجه تمرداً من قيادات أمنية وعسكرية، رفضت توجيهاته بشأن إيقاف الحملة الأمنية التي قامت بها قيادات محسوبة على الإصلاح .

وأكدت الصحيفة، أن المواجهات التي شهدتها أحياء المدينة القديمة واستمرت عدة أيام كانت بين قوات أمنية محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وأخرى على تيار السلفيين بقيادة العقيد عبده فارع المعروف بـ«أبي العباس»، قبل أن ينجح القيادي المؤتمري عارف جامل، في نزع فتيل الأزمة .

وأدت المواجهات التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة إلى مقتل وجرح العشرات بينهم مدنيون - بحسب ما أفادت به مصادر طبية - قبل أن تنجح اللجنة في نزع فتيلها.

Advertisements

وبحسب الصحيفة، يتهم ناشطون حزبيون في تعز حزب «الإصلاح» بأنه يحاول أن يستأثر بالقرار الأمني والعسكري في المدينة تحت غطاء الدولة ومؤسساتها، فيما يتهم الموالون للحزب كتائب أبي العباس المحسوبة على قوات اللواء 35 مدرع الذي يقوده العميد عدنان الحمادي بأنهم يحاولون تشكيل إمارة خاصة بهم في وسط المدينة خارجة عن سلطات الأمن الرسمية.

وذكرت المصادر في لجنة الوساطة أن نحو 500 مسلح خرجوا مساء الجمعة رفقة رئيس لجنة الوساطة على متن نحو 40 عربة عسكرية باتجاه منطقة الكدحة، في مديرية المعافر، حيث كانت أغلب قوات الكتائب غادرت إلى ذات المنطقة في وقت سابق بعد أن سلمت العديد من الأحياء والمواقع الخاضعة لها.

وندد ناشطون وسياسيون يمنيون بالصراع الذي يتجدد كل مرة بين رفاق السلاح، مشيرين إلى أن الجماعة الحوثية هي المستفيدة من هذه المعارك الجانبية، حيث لا تزال تحاصر المدينة وتحتل مناطق واسعة في تعز وأهمها منطقة الحوبان شرق المدينة .