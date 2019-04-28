شكرا لقرائتكم خبر عن "خليفة الإنسانية" توزع المير الرمضاني في باكستان والان مع التفاصيل

أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية توزيع 200 ألف كيس طحين، و40 طناً من التمور في مناطق عدة من باكستان، وذلك قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

ووزع المير الرمضاني وفق بيان صحافي اليوم الأحد، في 11 منطقة مختلفة في باكستان، حيث تم توزيع 10 آلاف كيس طحين في رحيم يار خان، و15 ألف كيس طحين في صادق أباد، و17 ألفاً في خان بور، كما تم توزيع 18 ألف كيس طحين في لياقوت بور، وفي منطقة يازمان 15 ألف كيس، علاوة على 15 ألفاً في راجانبور، وفي منطقة روجان تم توزيع 17 ألف كيس طحين، وفي ديرة غازي خان 15 ألف كيس، وتم توزيع 18 ألف كيس في جوت مازاري، وفي منطقة جوكتي 10 آلاف كيس، وفي منطقة وأشوك 50 ألف كيس طحين.

وأشرف وفد من مؤسسة خليفة الإنسانية على توزيع المير الرمضاني، و40 طناً من التمور على الأسر والمؤسسات التربوية والاجتماعية لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وأوضحت المؤسسة أن هذه المكرمة تأتي في إطار تحقيق أهداف المؤسسة، من خلال تقديم العون والدعم اللازم في عدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.