شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نحو 300 كغ من المخدرات قبل وصولها للحوثيين بمأرب والان مع التفاصيل
ضبطت الأجهزة الأمنية، السبت، كميات جديدة من الحشيش المخدر المهرب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في محافظة مأرب.
وذكر مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، في بيان صحفي، أن النقاط الأمنية ضبطت في عملتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها إلى محافظة صنعاء الخاضعة تحت سيطرت المليشيا الحوثية الانقلابية.. وفق "العين الإخبارية".
وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية في بلدتي قانية والجوبة ضبطت الكميات التي كانت مخفية بطريقة احترافية ومموهة بشكل محكم، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.
وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للمليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط نحو 300 كغ من المخدرات قبل وصولها للحوثيين بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.