شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نحو 300 كغ من المخدرات قبل وصولها للحوثيين بمأرب والان مع التفاصيل

ضبطت الأجهزة الأمنية، السبت، كميات جديدة من الحشيش المخدر المهرب إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وذلك في محافظة مأرب.

وذكر مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، في بيان صحفي، أن النقاط الأمنية ضبطت في عملتين منفصلتين 293 كيلو حشيش مخدر كانت في طريقها إلى محافظة صنعاء الخاضعة تحت سيطرت المليشيا الحوثية الانقلابية.. وفق "العين الإخبارية".

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية في بلدتي قانية والجوبة ضبطت الكميات التي كانت مخفية بطريقة احترافية ومموهة بشكل محكم، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المضبوطات مع المتهمين إلى النيابة العامة.

وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للمليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.