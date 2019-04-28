مقتل امرأة وأطفالها الخمسة بصاروخ للميليشيات الحوثية جنوبي تعز

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:21 مساءً, 28 أبريل 2019 م المناطق - وكالات لقيت امراة يمنية، اليوم، مصرعها، وأطفالها الخمسة، إثر صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، على جبل حبشي، جنوبي تعز.

وتواصل المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها باستهداف المدنيين في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تطالها أسلحتها.

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