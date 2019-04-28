زيلينسكي يرد بالمثل على بوتين: أوكرانيا مستعدة لمنح جنسيتها للروس

قال الرئيس الأوكراني المنتخب فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألا يتوقع أن يستجيب الكثير من الأوكرانيين لعرضه بمنحهم جوازات سفر روسية، فيما عرض في ذات الوقت الجنسية الأوكرانية على الروس.

وكتب زيلينسكي على فيسبوك "الفرق في أوكرانيا تحديدا هو أننا لدينا حرية تعبير في بلادنا ووسائل إعلام حرة وإنترنت".

وأضاف: "سنقدم الجنسية الأوكرانية لمن يمثلون كل الشعوب التي تعاني من الأنظمة الديكتاتورية والفاسدة، وبالدرجة الأولى الروس الذين يعانون اليوم على الأرجح أكثر من غيرهم".

وأكد زيلينسكي أنه مستعد لإجراء محادثات لكنه حذر روسيا من التحدث مع بلاده وشعبها "بلغة التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية".

وتابع "من جانبنا نحن مستعدون لمناقشة شروط جديدة للتعايش السلمي بين أوكرانيا وروسيا مع إدراك أن التطبيع الحقيقي لن يحدث إلا بعد الإنهاء التام للاحتلال لكل من دونباس والقرم".

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كان بوتين أعلن، السبت، أن موسكو تبحث تسهيل إجراءات منح جوازات سفر روسية لأي أوكراني في خطوة يرجح أن تغضب سياسيين في البلاد التي تخوض حربا مع انفصاليين مواليين لموسكو منذ 2014.

وأدلى بوتين بالتصريحات بعد أيام من توقيعه مرسوما لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي للمقيمين في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين، مما دفع كييف للدعوة لفرض المزيد من العقوبات الدولية على موسكو.

وأسفرت حرب مستمرة منذ 5 سنوات بين القوات الأوكرانية وتلك التي تدعمها روسيا عن مقتل 13 ألف شخص رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 2015.

وأعرب بوتين عن رغبته في معرفة موقف زيلينسكي من الصراع في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن لديه انطباعا أنه لن يطبق بنود اتفاق سلام مبرم في مينسك في 2015.