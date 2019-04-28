انت الان تتابع الشرطة الفرنسية تطلق الغاز لتفريق السترات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السترات الصفراء

أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، الغاز المسيل للدموع لإجبار محتجين في مدينة ستراسبورج شرق البلاد على التقهقر لدى تقدمهم نحو مقر البرلمان الأوروبي في الأسبوع الخامس والعشرين على التوالي من الاحتجاجات التي تشهد فرنسا ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب "رويترز". وعاد محتجو السترات الصفراء إلى الشوارع في أنحاء البلاد بعد يومين من إعلان ماكرون مقترحات من بينها خفض في الضرائب تصل قيمته لنحو خمسة مليارات يورو «5.58 مليار دولار» في محاولة لتهدئة الاحتجاجات.

واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر، بسبب زيادة الضرائب على الوقود لكنها تطورت للعنف وتحولت لاحتجاج أوسع نطاقا ضد السياسيين ومسؤولي الحكومة الذين يعتبرونهم منفصلين عن الواقع. وقال الكثير من المشاركين في الحركة، إن مقترحات ماكرون لم تكن كافية، وإن أغلب ما أعلنه يفتقر إلى التفاصيل. واحتشد نحو ألفي متظاهر قرب