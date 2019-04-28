انت الان تتابع سريلانكا تحظر جماعتين إسلاميتين بسبب «تفجيرات الأحد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حظرت سريلانكا نشاط جماعتين إسلاميتين، بعد الاشتباه في وقوفهما وراء التفجيرات الانتحارية التي استهدفت 3 كنائس و4 فنادق في عاصمة البلاد كولومبو، ما أدى إلى مقتل 253 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين، بينما أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الحادث. وقال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، إنه تم حظر جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم، بموجب قوانين الطوارئ. وتؤكد السلطات أنها لم تتمكن من حظر الجماعتين قبل ذلك، لأن القانون يلزمها بتقديم أدلة دامغة ضد أي جهة قبل حظر نشاطها.
وذكرت الشرطة المحلية أن زوجة وابنة محمد هاشم محمد زهران، الذي تشتبه سلطات سريلانكا في أنه العقل المدبر للتفجيرات، أصيبتا خلال مداهمة الجيش لأحد أوكار الإسلاميين، مساء الجمعة، على الساحل الشرقي في سينتاماروتو بمنطقة أمبارا، وترافَق ذلك مع معركة ضارية بالأسلحة النارية. وفي مكان المداهمة عثر الجيش على
وذكرت الشرطة المحلية أن زوجة وابنة محمد هاشم محمد زهران، الذي تشتبه سلطات سريلانكا في أنه العقل المدبر للتفجيرات، أصيبتا خلال مداهمة الجيش لأحد أوكار الإسلاميين، مساء الجمعة، على الساحل الشرقي في سينتاماروتو بمنطقة أمبارا، وترافَق ذلك مع معركة ضارية بالأسلحة النارية.
وفي مكان المداهمة عثر الجيش على 15 جثة، بينها 6 أطفال و3 انتحاريين، وأسلحة ومتفجرات.
واعتقلت الشرطة السريلانكية، أمس السبت، مصريا ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة تفجيرات عيد الفصح، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق، بينما أعلنت عن مقتل 15 شخصًا خلال مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابى. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا تحظر جماعتين إسلاميتين بسبب «تفجيرات الأحد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.