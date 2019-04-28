اعتقال مصري وسوريين على خلفية «تفجيرات سريلانكا»

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اعتقلت الشرطة السريلانكية، أمس السبت، مصريًا ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة تفجيرات عيد الفصح، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق، فيما أعلنت عن مقتل 15 شخصًا، خلال مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابى. وأوضحت الشرطة أنها احتجزت مصريًا- لم يتم الكشف عن هويته- ضمن المتهمين في التفجيرات التي أودت بحياة 253 شخصًا، بعد أن تبين أنه لم يحصل على تأشيرة دخول البلاد، ولا يملك جواز سفر سارى المفعول، مشيرة إلى أنه كان يعيش في سريلانكا منذ أكثر من 7 سنوات، ويعمل في تدريس اللغة العربية في مدرسة على بُعد حوالى 70 كيلومترًا من العاصمة كولومبو، بحسب "رويترز".
وقال متحدث باسم الشرطة، إن قائمة المعتقلين على ذمة التحقيقات تضم سوريين وباكستانيين احتُجزوا بين عدد غير محدد من الرعايا الأجانب لتجاوزهم مدد تأشيراتهم.ورغم اعتراف تنظيم «داعش» بمسؤوليته عن الحادث، وتحديد 9 انتحاريين سريلانكيين، فإن السلطات ركزت في تحقيقاتها على الروابط الدولية بين الجماعات المتطرفة
وقال متحدث باسم الشرطة، إن قائمة المعتقلين على ذمة التحقيقات تضم سوريين وباكستانيين احتُجزوا بين عدد غير محدد من الرعايا الأجانب لتجاوزهم مدد تأشيراتهم.
ورغم اعتراف تنظيم «داعش» بمسؤوليته عن الحادث، وتحديد 9 انتحاريين سريلانكيين، فإن السلطات ركزت في تحقيقاتها على الروابط الدولية بين الجماعات المتطرفة المحلية والتنظيمات الدولية.
وقال رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، الخميس الماضى، إن شخصًا آخر من المُفجِّرين عاش في أستراليا مع زوجته وطفله، لكنه غادر البلاد عام 2013، دون أن يحدد هويته.
وأعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصًا، بينهم 6 أطفال، الجمعة الماضية، خلال عملية نفذتها قوات الأمن لمداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابى في بلدة كالموناى شرق البلاد. (تفاصيل)
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