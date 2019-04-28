انت الان تتابع اعتقال مصري وسوريين على خلفية «تفجيرات سريلانكا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة السريلانكية، أمس السبت، مصريًا ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة تفجيرات عيد الفصح، التي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق، فيما أعلنت عن مقتل 15 شخصًا، خلال مداهمة وكر لتنظيم داعش الإرهابى. وأوضحت الشرطة أنها احتجزت مصريًا- لم يتم الكشف عن هويته- ضمن المتهمين في التفجيرات التي أودت بحياة 253 شخصًا، بعد أن تبين أنه لم يحصل على تأشيرة دخول البلاد، ولا يملك جواز سفر سارى المفعول، مشيرة إلى أنه كان يعيش في سريلانكا منذ أكثر من 7 سنوات، ويعمل في تدريس اللغة العربية في مدرسة على بُعد حوالى 70 كيلومترًا من العاصمة كولومبو، بحسب "رويترز".

وقال متحدث باسم الشرطة، إن قائمة المعتقلين على ذمة التحقيقات تضم سوريين وباكستانيين احتُجزوا بين عدد غير محدد من الرعايا الأجانب لتجاوزهم مدد تأشيراتهم.ورغم اعتراف تنظيم «داعش» بمسؤوليته عن الحادث، وتحديد 9 انتحاريين سريلانكيين، فإن السلطات ركزت في تحقيقاتها على الروابط الدولية بين الجماعات المتطرفة