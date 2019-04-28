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انت الان تتابع مكافأة أمريكية ضخمة لمن يُدلي بمعلومات عن تمويل حزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حزب الله - صورة أرشيفية
نشر موقع «شيرأمريكا» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بيانا أعلن فيه مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، مقابل أي معلومة تفيد في تعطيل العمليات المالية لحزب الله، إذ حدد الموقع في بيانه المعلومات التي تريد الولايات المتحدة الحصول عليها، لتحديد هوية كل من له علاقة بحزب الله والكشف عن مصادر الإيرادات، بما فيها الجهات المانحة الرئيسية، والبنوك أو المؤسسات المستخدمة لإجراء المعاملات المالية، والشركات أو الاستثمارات، والمخططات الإجرامية لغسيل الأموال، والشركات الواجهة التي تشتري التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة.
وأفاد الموقع بأن حزب الله يتلقى الأسلحة والتدريب والأموال من إيران، ويتحصل على إيرادات مالية من مجموعة من عناصر الدعم تقدمها إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكة من المانحين. كما نشر أسماء ثلاثة أفراد هم: «أدهم طباجة، ومحمد إبراهيم بزي، وعلي يوسف شرارة»، مبينا أنهم أمثلة رئيسية للممولين
وأفاد الموقع بأن حزب الله يتلقى الأسلحة والتدريب والأموال من إيران، ويتحصل على إيرادات مالية من مجموعة من عناصر الدعم تقدمها إيران والشركات والاستثمارات الدولية وشبكة من المانحين.
كما نشر أسماء ثلاثة أفراد هم: «أدهم طباجة، ومحمد إبراهيم بزي، وعلي يوسف شرارة»، مبينا أنهم أمثلة رئيسية للممولين أو الوسطاء الرئيسيين في أنشطة حزب الله، وأنهم بين من صنفتهم الولايات المتحدة إرهابيين دوليين من فئة خاصة.
وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية تعرض مكافآت للمساعدة في جلب الإرهابيين إلى العدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولي ضد الأمريكيين في إطار برنامج المكافآت من أجل تحقيق العدالة.
وأوضح أنه ومنذ أن بدأ البرنامج عام 1984، دفعت أمريكا أكثر من 150 مليون دولار لأكثر من 100 شخص قدموا معلومات أدت إلى محاكمات ناجحة أو ساعدت على منع أعمال إرهابية في أنحاء العالم.
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