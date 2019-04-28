مقتل امرأة وأطفالها الخمسة بصاروخ للميليشيات الحوثية جنوبي تعز

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

لقيت امراة يمنية، اليوم، مصرعها، وأطفالها الخمسة، إثر صاروخ أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية، على جبل حبشي، جنوبي تعز.

وتواصل المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها باستهداف المدنيين في كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي تطالها أسلحتها.