الجيش السوري يدمر تجمعات تنظيم "جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) والمجموعات المرتبطة به عند أطراف في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأحد، أن وحدات الجيش واصلت عملياتها المركزة على مقرات وتجمعات المجموعات الإرهابية في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وذلك ردًا على خروقات الإرهابيين المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد، مشيرة إلى أنها تعاملت مع الإرهابيين بالوسائط النارية وأوقعت إصابات مؤكدة في صفوفهم ودمرت لهم آليات وأوكارًا ومواقع محصنة، وقضت على العديد منهم في قرية الصهرية بمحيط جبل شحشبو.



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