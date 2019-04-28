الارشيف / اخبار العالم

إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم كنيس كاليفورنيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد، أن اثنين من الإسرائيليين كانا من بين اليهود الذين أصيبوا بجروح في هجوم الكنيس اليهودي في كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة فرانس 24.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، إن طفلة في الثامنة من عمرها مع خالها البالغ من العمر 31 عاما، أصيبوا في الهجوم الذي وقع في بواي شمالي سان دييجو يوم السبت، وهما من بلدة جنوبية على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف في بيان "انتقل الاثنان من سديروت إلى سان دييغو قبل بضع سنوات"، مشيرا إلى أن حالتهما "جيدة".

وجاء إطلاق النار في كنيس تشاباد في باواي، بعد ستة أشهر من مقتل شخص متفوق أبيض في كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبيرج - وهو الهجوم الأكثر دموية على الجالية اليهودية في تاريخ الولايات المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم كنيس كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا