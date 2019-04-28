إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم كنيس كاليفورنيا

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد، أن اثنين من الإسرائيليين كانا من بين اليهود الذين أصيبوا بجروح في هجوم الكنيس اليهودي في كاليفورنيا، والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لوكالة فرانس 24.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، إن طفلة في الثامنة من عمرها مع خالها البالغ من العمر 31 عاما، أصيبوا في الهجوم الذي وقع في بواي شمالي سان دييجو يوم السبت، وهما من بلدة جنوبية على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف في بيان "انتقل الاثنان من سديروت إلى سان دييغو قبل بضع سنوات"، مشيرا إلى أن حالتهما "جيدة".

وجاء إطلاق النار في كنيس تشاباد في باواي، بعد ستة أشهر من مقتل شخص متفوق أبيض في كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبيرج - وهو الهجوم الأكثر دموية على الجالية اليهودية في تاريخ الولايات المتحدة.

