إصابة إسرائيليين اثنين في هجوم كنيس كاليفورنيا

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، إن طفلة في الثامنة من عمرها مع خالها البالغ من العمر 31 عاما، أصيبوا في الهجوم الذي وقع في بواي شمالي سان دييجو يوم السبت، وهما من بلدة جنوبية على الحدود مع قطاع غزة.
وأضاف في بيان "انتقل الاثنان من سديروت إلى سان دييغو قبل بضع سنوات"، مشيرا إلى أن حالتهما "جيدة".
وجاء إطلاق النار في كنيس تشاباد في باواي، بعد ستة أشهر من مقتل شخص متفوق أبيض في كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبيرج - وهو الهجوم الأكثر دموية على الجالية اليهودية في تاريخ الولايات المتحدة.
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