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مقتل والد وشقيقي العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

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قالت مصادر بالشرطة، وأحد أقرباء المفجرين الانتحاريين، اليوم الأحد، لـ"رويترز"، إن والد وشقيقي العقل المدبر المشتبه به في تفجيرات سريلانكا يوم الأحد الدامي، قتلوا عندما اقتحمت قوات الأمن منزلهم الآمن قبل يومين.

وأوضحت مصادر شرطية، أنه تم قتل كل من زيني هاشم ورولان هاشم ووالدهم محمد هاشم، خلال مداهمة الشرطة منزلهم الآمن الجمعة الماضي.

يذكر أن آل هاشم قد شوهدوا في شريط فيديو يذاع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعون إلى حرب شاملة ضد غير المؤمنين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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