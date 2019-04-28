مقتل والد وشقيقي العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا

وأوضحت مصادر شرطية، أنه تم قتل كل من زيني هاشم ورولان هاشم ووالدهم محمد هاشم، خلال مداهمة الشرطة منزلهم الآمن الجمعة الماضي.
يذكر أن آل هاشم قد شوهدوا في شريط فيديو يذاع على وسائل التواصل الاجتماعي، ويدعون إلى حرب شاملة ضد غير المؤمنين.
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