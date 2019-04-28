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رافعة تقتل أربعة أشخاص في سياتل الأمريكية

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قالت الشرطة ومسؤولون إن رافعة بناء عملاقة سقطت في تقاطع بسياتل يوم السبت، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت إدارة المطافئ في بيان إن الرافعة سقطت في موقع بناء في الثالثة والنصف مساء بالتوقيت المحلي فسحقت خمس سيارات، وألحقت أضراراً بسادسة في تقاطع شارعي فايرفيو أفينيو نورث وميرسير.

وأضافت أن ثلاثة رجال وامرأة قتلوا، بينهم اثنان كانا في الرافعة واثنان في سيارتين منفصلتين.

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ونقل رجل وامرأة في العشرينات من العمر ورضيعة تبلغ أربعة أشهر إلى مستشفى قريب بإصابات غير خطيرة.

وذكر البيان أن إدارة العمل والصناعات في ولاية واشنطن تحقق في سبب سقوط الرافعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرافعة كانت تعمل في موقع لبناء مجمع جديد متعدد المباني لشركة غوغل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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