الجيش الليبي يقصف مواقع الميليشيات جنوب طرابلس

قصفت قوات الجيش الليبي، فجر الأحد، مواقع ميليشيات مسلحة جنوب العاصمة طرابلس.
وأكد مصدر من العاصمة، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية عنيفة على معسكرات الميليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق جنوب طرابلس، وقصف "معسكر القعقاع" بمنطقة الفلاح، الذي تسيطر عليه كتائب من مدينة مصراتة، ويحتوي على مخازن للأسلحة والذخيرة.
ولا يزال القصف متواصلاً، مع سماع دوي انفجارات قوية، كما لا يزال صوت الطيران يسمع بوضوح في عدد من مناطق العاصمة، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار.
وكان الجيش الليبي قد أعلن، الجمعة، أنه يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية خلال الساعات القادمة، في وقت تواصل فيه قواته زحفها على الأرض نحو وسط طرابلس.
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