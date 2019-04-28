الامن الجزائري يعتقل مسؤولين كانوا يحاولون الهرب إلى قطر

أحبطت قوات الأمن الجزائرية، محاولة هرب مسؤولين كبيرين إلى قطر .

وقال تلفزيون النهار، اليوم الأحد، أن مسؤولين كبيرين في مجمع ”كوندور“ للاتصالات والخدمات، كانا ينويان السفر إلى قطر، للمشاركة في المعرض العالمي لمواد البناء بقطر، ويشتبه في ضلوعهما بقضايا فساد“.

ومنذ اندلاع الأزمة في الجزائر واستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منعت السلطات، عشرات الشخصيات من مغادرة البلاد، وبدأت التحقيق مع بعضهم بتهم الفساد.