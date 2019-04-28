داخل الانفرادي.. وفاة سجين بأزمة قلبية لعدم علاجه في تركيا

يذكر أنه تم القبض على "أوزينجز" على خلفية محاولة الانقلاب في صيف 2016، كما قالت عائلته إن "وزينجر" كان يعاني من ارتفاعًا في ضغط الدم والسكري، وفقًا لموقع "مركز ستوكهولم للحريات".
غرد الناشط في مجال حقوق الإنسان، نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جيرغيريو أوغلو، على حسابه في "تويتر"، أن "أوزينجر" خضع بالفعل لعدد من الفحوصات الطبية بتاريخ العاشر من أبريل الماضي، ونصح التقرير الطبي بضرورة أن يبقى داخل المستشفى، لكن تمت إعادته للحبس الانفرادي مجدًدا.
يأتي هذا في ظل الكم الكبير من الاعتقالات التي تقوم بها حكومة أردوغان؛ للرد على أى محاولة للمعارضة وهو الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ السجون التركية عن بكرة أبيها.
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