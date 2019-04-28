السعودية.. الأرصاد تنبِّه إلى أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

وجَّه مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات إلى عدد من المناطق بهطول أمطار رعدية، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى مساء اليوم الأحد.

ففي منطقة الرياض، يتواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، بدءًا من الساعة الخامسة صباح الأحد، وتنتهي الساعة الحادية عشرة ليلًا، وتشمل الحالة الجوية كلًا من الرياض ووادي الدواسر تمتد إلى عفيف، والدوادمي، والخرج، والمجمعة، وشقراء، والقويعية، والمزاحمية، والأجزاء المجاورة.

أما منطقة مكة المكرمة، فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الواحدة ظهرًا، وتنتهي الساعة التاسعة مساء، وتشمل الطائف، وشقصان، وميسان، وتاشفا، والهدا، تمتد إلى تربة، والخرمة، والموية، وظلم، والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة المدينة المنورة، تبدأ الحالة الجوية الساعة الواحد ظهرًا، وتنتهي في الحادية عشرة ليلًا، وتشمل العلا، وينبع، والعيص، وبدر، تمتد إلى المدينة المنورة، والحناكية، تشمل الطريق الواصل لحائل والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة عسير، الساعة الواحدة ظهر الأحد، وتنتهي الساعة الثامنة مساء، وتشمل أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيد، والحرجة، والأجزاء المجاورة.

وتبدأ الحالة على منطقة الباحة الساعة، الوحدة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتشمل الباحة، وبلجرشي، والعقيق، والأجزاء المجاورة.

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وتبدأ الحالة الجوية على منطقة نجران الساعة الواحدة ظهرًا، وتنتهي في التاسعة مساء، وتشمل نجران، وحبونا، وبدر الجنوب.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة الحدود الشمالية، الساعة السادسة صباحًا، وتنتهي في الرابعة عصرًا، وتشمل عرعر، ورفحا، والأجزاء المجاورة.

وفي حائل، تبدأ الحالة الجوية الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساء، وتشمل حائل، وبقعاء، والشنان، والغزالة، والشملى، وموقق، والأجزاء المجاورة.

أمَّا منطقة القصيم، فتبدأ الحالة الجوية عليها الساعة الخامسة فجرًا، وتنتهي الساعة العاشرة مساء، وتشمل عنيزة، وبريدة، والرس، والبكيرية، والمذنب، وعقلة الصقور، والأجزاء المجاورة.

وفي الجوف، تبدأ الحالة الجوية الساعة الواحدة ظهرًا، وتنتهي الساعة السابعة مساء، وتشمل سكاكا، ودومة الجندل.