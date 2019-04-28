اختتام فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واستمرت على مدار أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحملت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح".
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