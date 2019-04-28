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اختتام فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامى فى أبوظبى

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اختتمت فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت تحت رعاية  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واستمرت على مدار أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحملت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح".

 اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثانية من "مهرجان منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت تحت رعاية  الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واستمرت على مدار أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحملت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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