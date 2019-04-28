ونقلت صحيفة "القبس" اليومية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، عن المصادر قولها: إن الإجراءات المشددة تقضي بتكثيف المراقبة للحالة الأمنية والأوضاع المرورية في محيط المساجد ودور العبادة مع توزيع نقاط ثابتة ومتحركة للدوريات وتوزيع لشرطة الأمن العام والمرور والنجدة والمباحث، وغيرها من عناصر الدعم والمساندة المرتبطة بفرق العمليات، وكذلك زيادة انتشار الدوريات في كل مناطق المحافظات.
وشددت المصادر على صدور تعليمات واضحة وصريحة من القيادة العليا للوزارة تنصُّ على التعامل الفوري والحاسم مع أي مشتبه به، وعدم التهاوُن مع أي مظهر من مظاهر الإخلال بالأمن العام.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أعلن أمس السبت، تجهيز 18 مركزًا رمضانيًا بمحافظات الكويت الست، إضافة إلى المسجد الكبير الذي وضعت له خطة متكاملة لإستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تشدد الإجراءات الأمنية بمحيط المساجد استعداداً لـ "رمضان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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