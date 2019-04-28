وقال القائد بالعمليات المشتركة اللواء الركن سعد حربية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "انطلقت العملية الأمنية عبر أربع محاور؛ وذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين، وبمشاركة فرق الشرطة الاتحادية، ومحور الشمال للحشد الشعبي، وبإسناد طيران الجيش، والقوة الجوية العراقية، وطيران التحالف الدولي"، مضيفا أن العملية تهدف للقضاء على خلايا داعش إرهابي، وتدمير مقراته فى جبال حمرين .
يذكر أن ما تبقى من عناصر داعش الإرهابى يتخذون من جبال حمرين ملاذات آمنة، لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد المدنيين، وعناصر القوات الأمنية فى المناطق الآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق عملية أمنية لتطهير جبال حمرين بالعراق من خلايا داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.